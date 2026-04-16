Intonaco crollato nell’asilo i bambini vengono trasferiti in attesa dei lavori

Il 26 marzo un pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto di un asilo comunale, costringendo alla sua immediata chiusura. L’incidente è avvenuto in un edificio situato in via degli Orfani, nelle vicinanze di via Canevari. Dopo l’accaduto, i bambini sono stati trasferiti in strutture temporanee in attesa di interventi di messa in sicurezza e lavori di riparazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Lo scorso 26 marzo la caduta di un pezzo di intonaco dal soffitto ha portato alla chiusura dell’asilo comunale Girasole, in via degli Orfani, vicino a via Canevari. Una tragedia sfiorata che fortunatamente non ha provocato feriti tra i piccoli ospiti, ma che ha imposto la chiusura dell’edificio.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Castelfranco, terminati i lavori per il nuovo asilo. Bambini già nelle auleL'opera, dal costo complessivo di 756mila euro, è stata finanziata da fondi Pnrr. Il collettore crollato. Nuova fase dei lavori. Disagi fino all’autunnoProcedono i lavori per il risanamento del collettore fognario di viale Campania, una delle infrastrutture sotterranee più strategiche della città,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Asilo Romagnosi chiuso dopo un crollo di intonaco, bimbi traslocati, genitori in piazza; Ridateci il nostro asilo: a Marassi la protesta dei genitori della scuola Romagnosi. Asilo Romagnosi chiuso dopo un crollo di intonaco, bimbi traslocati, genitori in piazzaVenerdì la protesta delle famiglie della scuola infanzia chiusa dallo scorso 26 marzo. Chiediamo tempi certi per la riapertura ... genova.repubblica.it Ridateci il nostro asilo: a Marassi la protesta dei genitori della scuola RomagnosiVenerdì 17 aprile mobilitazione in piazza dopo il trasferimento forzato dovuto al crollo di intonaco nel plesso. Chieste al Comune certezze sui tempi di rientro ... lavocedigenova.it Venerdì 17 aprile mobilitazione in piazza dopo il trasferimento forzato dovuto al crollo di intonaco nel plesso. Chieste al Comune certezze sui tempi di rientro facebook