Diciotto furti in abitazione in pochi mesi | arrestata banda di ladri

La polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani sospettati di aver compiuto diciotto furti in abitazione negli ultimi mesi. Gli agenti hanno identificato i due uomini come principali responsabili di diversi episodi di furto in diverse zone della città. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri reati.

La polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani perché fortemente indiziati di essere gli autori di diversi furti in appartamento. I due sono finiti agli arresti domiciliari, mentre il terzo componente del gruppo è attualmente ricercato.

