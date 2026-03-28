Tra Treviso e Venezia, sono stati arrestati tre uomini dalla Polizia di Padova, accusati di aver compiuto furti in abitazione nella zona. Durante le operazioni, uno dei sospetti ha tentato di scappare accanto a un'auto con i lampeggianti accesi, presumibilmente appartenente a un'auto di servizio. I dettagli delle attività illecite sono ancora in fase di accertamento.

Tre uomini sono stati arrestati per furto e tentato furto in provincia di Treviso, dopo essere stati individuati dagli investigatori della Squadra mobile di Padova. Il gruppo, specializzato in furti in abitazione, è stato scoperto in un appartamento a Noale, usato come base operativa. Gli arrestati sono stati trovati in possesso di oggetti preziosi e refurtiva. L’operazione è stata condotta in Veneto, dove la banda agiva da tempo. Le indagini e l’arresto della banda Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra mobile di Padova hanno portato a termine un’importante operazione contro una banda dedita ai furti in abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furti tra Treviso e Venezia, arrestata banda a Padova: dopo i colpi fuggiva col lampeggiante della polizia

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