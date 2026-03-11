Lavori in piazza della Repubblica | l' assemblea pubblica in comune su chiusura di via Gramsci e nuova viabilità

In città si tiene un’assemblea pubblica presso il municipio per discutere della chiusura di via Gramsci e delle modifiche alla viabilità legate ai lavori in corso in piazza della Repubblica. La prosecuzione delle opere per la nuova piazza ha reso necessaria una riorganizzazione temporanea del traffico in una zona molto frequentata e sensibile del centro. La riunione coinvolge cittadini e rappresentanti comunali.

ANCONA - La prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova Piazza della Repubblica richiede una riorganizzazione temporanea della circolazione in una delle aree più sensibili della città. Per questo l'amministrazione comunale ha predisposto un piano di gestione della viabilità che.