Durante una registrazione di Uomini e Donne, alcuni partecipanti si sono lasciati andare a confessioni e commenti spontanei al di fuori delle riprese ufficiali. In particolare, una delle protagoniste ha espresso risentimento nei confronti di un’altra concorrente, mentre un’altra ha mostrato segni di dispiacere, con un crollo emotivo evidente. Questi momenti sono stati registrati come fuori onda e riguardano eventi recenti delle puntate trasmesse nelle ultime settimane.

Durante un fuori onda di Uomini e Donne alcuni protagonisti si sono lasciati andare a degli sfoghi a causa di situazioni che si sono verificate nel corso delle puntate trasmesse in questi giorni. Tra di loro c’è stata Gloria Nicoletti, la quale ha avuto una lite molto accesa con Cristina Tenuta nella messa in onda di ieri della trasmissione. Al termine delle riprese, poi, la donna ha continuato a sparare a zero contro la sua rivale. Cinzia Paolini, invece, ha avuto un crollo. La donna è apparsa piuttosto provata per tutta la situazione verificatasi con Marco Troiani, ma non solo. Anche altri protagonisti si sono lasciati andare a degli sfoghi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Fuori onda a UeD: Gloria Nicoletti contro Cristina Tenuta, Cinzia Paolini ha un crollo

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