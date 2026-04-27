Nella puntata del 27 aprile di Uomini e Donne, il Trono Over è stato teatro di una discussione vivace tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta. Il pubblico presente ha assistito a momenti di grande tensione, mentre Elena ha avuto una reazione accesa durante gli scontri tra le due. La scena ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno seguito con attenzione l’intera sequenza.

Nella puntata del 27 aprile di Uomini e Donne ci sono stati dei momenti molto convitati al Trono Over, durante il quale c’è stata una discussione molto colorita tr a Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta. Un cavaliere, poi, ha deciso di abbandonare la trasmissione in quanto non corrisposto dalla dama da cui è attratto, mentre una coppia ha interrotto a malincuore una frequentazione. Un cavaliere lascia Uomini e Donne, lite accesa tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con David, che ha manifestato l’intenzione di lasciare il programma. Il cavaliere ha spiegato di aver preso questa decisione in quanto ha la testa impegnata solo con una dama, Elena, che purtroppo non sembra essere sulla sua stessa lunghezza d’onda.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Show tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta a UeD, pubblico in delirio, Elena sbrocca

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