Antonina Khorunzha, 77 anni, è riuscita a ricongiungersi con la famiglia dopo essere stata salvata da un drone ucraino un anno fa. La donna si trovava in un'area colpita dal conflitto e, durante un momento di fuga, ha ricevuto l'ordine di salire su una coperta con l'espressione “Nonna sali!”. La sua storia è stata resa nota oggi, a quasi un anno dall'evento.

Roma, 11 maggio 2026 - Antonina Khorunzha si è ricongiunta alla sua famiglia dopo un anno dal suo incredibile salvataggio da parte della 60ª Brigata Meccanizzata Indipendente ucraina. La storia di Antonina l’ha raccontata nei suoi post il politico e giornalista ucraino Anton Gerashchenko, consigliere ed ex viceministro del Ministero degli Affari Interni di Kiev. Antonina, 77 anni, fu avvistata un anno fa in una strada devastata dai bombardamenti mentre arrancava sorretta da due bastoni da passeggio, schivando le buche a fatica, in direzione di Lyman. L’anziana avanzava lentamente, troppo per una zona di guerra, e anche la sua condizione fisica sembrava al limite, come mostravano le immagini di un drone inviato da alcuni soldatri che l’avevano avvistata da lontano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Nonna sali!” e una coperta. La storia di Antonina, la 77enne in fuga dai russi e salvata da un drone ucraino

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