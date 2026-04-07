Nella giornata di Pasqua, il volontario Elia Del Grande è scomparso dalla sede della Caritas di Alba, suscitando sorpresa e delusione tra i presenti. Un sacerdote ha dichiarato che l’uomo si è allontanato dopo aver parlato con una donna e una bambina, accusandolo di essere stato tradito da lui stesso. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, lasciando molte domande senza risposta.

Alba, 7 aprile 2026 – Stupore assoluto. Grande amarezza. Sono i due sentimenti dominanti nella Caritas di Alba dove la fuga del volontario Elia Del Grande, nel giorno di Pasqua, è vissuta come un vero tradimento. E nel nuovo capitolo della vita aspra dell'uomo di Cadrezzate entrano due figure per ora misteriose: una donna e un bambino. Il convivio Il giorno di Pasqua la Caritas diocesana di Alba ha organizzato un pranzo nella mensa dove Del Grande ha prestato opera di volontariato, svolgendo servizio ai tavoli per una ottantina commensali, tutti ospiti. Racconta don Domenico Degiorgis, conosciuto affettuosamente come Don Dondo,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elia Del Grande in fuga, il sacerdote: “Tradito da lui, si è allontanato dopo aver parlato con una donna e una bimba”. Chi sono?

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Temi più discussi: Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Evade ancora Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai di Cadrezzate; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'.

Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della strage dei fornai (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in ... fanpage.it

Elia Del Grande evaso per la seconda volta in sei mesi: allarme dopo il permesso pasqualeScatta l’allarme dopo il mancato rientro di Elia Del Grande dalla casa-lavoro: l’uomo, già noto per la strage dei fornai avvenuta a Cadrezzate, risulta nuovamente in fuga a sei mesi dalla precedente ... notizie.it

Cuneo, il killer Elia Del Grande è evaso per la seconda volta: sterminò la sua famiglia nel 1998 x.com

Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai evaso per la seconda volta in sei mesi: non è rientrato dal permesso pasquale >> https://buff.ly/Ggd6tvQ - facebook.com facebook