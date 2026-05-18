Donna riversa su balcone soccorsa da due carabinieri a Marano

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di pattuglia nel quartiere, due carabinieri hanno soccorso una donna riversa su un balcone. La donna era in difficoltà e si trovava in una posizione che ne impediva di scendere autonomamente. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a raggiungerla e a portarla in salvo. Sul posto sono arrivati anche i sanitari, che hanno valutato le sue condizioni. La donna è stata poi accompagnata in ospedale per ulteriori controlli.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di ieri, durante un ordinario servizio perlustrativo nel territorio di Marano di Napoli, due militari della sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Marano di Napoli hanno notato una donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale mentre ritirava il bucato. Vista l’impossibilità di accedere rapidamente all’abitazione e non ricevendo risposta al citofono, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell’edificio raggiungendo il balcone dall’esterno e riuscendo, in questo modo, ad entrare nell’appartamento per prestare i primi soccorsi all’anziana, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna riversa su balcone soccorsa da due carabinieri a Marano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bloccata sul balcone mentre fa il bucato: soccorsa la donna feritaIeri pomeriggio a Marano di Napoli, due militari della sezione radiomobile della compagnia carabinieri hanno notato una donna riversa sul balcone di... Leggi anche: Incidente a Gonzaga: donna incinta soccorsa, due ragazze Donna riversa su balcone soccorsa da due carabinieri a MaranoNel pomeriggio di ieri, durante un ordinario servizio perlustrativo nel territorio di Marano di Napoli, due militari della sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Marano di Napoli hanno not ... ansa.it Donna riversa sul balcone, i soccorritori si arrampicano dal balconeAttimi di paura nel pomeriggio di ieri a Marano di Napoli, dove un’anziana donna è stata soccorsa dai carabinieri dopo essere rimasta ferita sul balcone della propria abitazione, probabilmente a causa ... ilfattovesuviano.it