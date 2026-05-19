Frosinone lavori BRT | divieti di sosta in via Aldo Moro e via Puccini
A Frosinone sono stati disposti divieti di sosta in via Aldo Moro e via Puccini per permettere lo svolgimento dei lavori legati alla realizzazione del sistema di trasporto rapido di superficie. Le modifiche alla viabilità sono state adottate per agevolare le operazioni di cantiere e garantirne la sicurezza. La zona interessata dalle restrizioni si trova nel centro della città e coinvolge le aree limitrofe alle strade interessate. Le nuove disposizioni sono in vigore fino a comunicazione di eventuali variazioni.
Nuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire i lavori di realizzazione del sistema B.R.T. dedicato alla mobilità sostenibile.Nel dettaglio, è stato disposto il divieto di sosta in via Aldo Moro, lato sinistro, nelle giornate del 20 e 21 maggio 2026, dalle ore 7.30 fino al termine dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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