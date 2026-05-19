Frosinone lavori BRT | divieti di sosta in via Aldo Moro e via Puccini

A Frosinone sono stati disposti divieti di sosta in via Aldo Moro e via Puccini per permettere lo svolgimento dei lavori legati alla realizzazione del sistema di trasporto rapido di superficie. Le modifiche alla viabilità sono state adottate per agevolare le operazioni di cantiere e garantirne la sicurezza. La zona interessata dalle restrizioni si trova nel centro della città e coinvolge le aree limitrofe alle strade interessate. Le nuove disposizioni sono in vigore fino a comunicazione di eventuali variazioni.

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