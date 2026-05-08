Frosinone lavori per il BRT | modifiche alla viabilità in via Don Minzoni e via Aldo Moro

Da frosinonetoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone sono state apportate modifiche alla viabilità nelle strade Don Minzoni e Aldo Moro per permettere l’avanzamento dei lavori legati alla creazione del sistema BRT. Le variazioni riguardano la circolazione dei veicoli e sono state adottate per facilitare le operazioni di costruzione e installazione delle infrastrutture. La situazione è soggetta a ulteriori aggiornamenti in base all’andamento dei lavori.

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Nuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire l’avanzamento dei lavori legati alla realizzazione del sistema B.R.T. (Bus Rapid Transit), il progetto dedicato alla mobilità sostenibile cittadina.L’ordinanza è stata emessa dal dirigente competente su richiesta della ditta incaricata dei.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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