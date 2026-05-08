Frosinone lavori per il BRT | modifiche alla viabilità in via Don Minzoni e via Aldo Moro

A Frosinone sono state apportate modifiche alla viabilità nelle strade Don Minzoni e Aldo Moro per permettere l’avanzamento dei lavori legati alla creazione del sistema BRT. Le variazioni riguardano la circolazione dei veicoli e sono state adottate per facilitare le operazioni di costruzione e installazione delle infrastrutture. La situazione è soggetta a ulteriori aggiornamenti in base all’andamento dei lavori.

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Nuove modifiche alla viabilità a Frosinone per consentire l’avanzamento dei lavori legati alla realizzazione del sistema B.R.T. (Bus Rapid Transit), il progetto dedicato alla mobilità sostenibile cittadina.L’ordinanza è stata emessa dal dirigente competente su richiesta della ditta incaricata dei.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate BRT Frosinone, nuove modifiche alle fermate: cambia il percorso in via Aldo Moro e via MarittimaNuova modifica in corsa per il progetto del BRT di Frosinone, mentre i lavori entrano nella fase finale e si avvicina la chiusura del cantiere. Leggi anche: Borgomanero, ultimati i lavori all'Iti: taglio del nastro alla sede di via Don Minzoni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Frosinone, rivoluzione viabilità: scattano chiusure e deviazioni dal 4 maggio 2026; Frosinone, traffico in tilt per i lavori del Brt allo Scalo e a De Matthaeis. Oggi altra giornata nera: divieti in via Moro; Frosinone, Traffico in tilt per i lavori; Lavori per il Brt a Frosinone, De Matthaeis e via Aldo Moro: scattano i divieti, come cambia la viabilità. Frosinone, traffico in tilt per i lavori del Brt allo Scalo e a De Matthaeis. Oggi altra giornata nera: divieti in via MoroUn intero quartiere nel caos. Ieri, a causa dei lavori per il Brt (Bus Rapid Transit), si sono registrati inevitabili disagi alla circolazione nella ... msn.com Traffico in tilt per i lavoriBrt e nuova rotatoria a De Matthaeis, una giornata di passione per gli automobilisti. Lunghe file si sono registrate la mattina anche per la chiusura di via Don Minzoni ... ciociariaoggi.it IL CASO - La nuova pavimentazione di Piazza Don Minzoni a Modigliana finisce al centro di un acceso dibattito politico che vede contrapposti il primo cittadino e il capogruppo della lista di opposizione facebook