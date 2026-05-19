Frosinone alla Villa Comunale il primo corso per conduttori cinofili con disabilità motoria

A partire dal 23 maggio alle 10, presso la Villa Comunale di Frosinone, si svolgerà il primo corso professionale dedicato ai conduttori cinofili con disabilità motoria. Il percorso formativo si concentra sulla specializzazione in detection e utilizza la tecnica brevettata “Pet&Technology”. L’iniziativa coinvolge persone con diverse disabilità e mira a fornire competenze specifiche nel settore cinofilo. La sessione di apertura segnerà l’inizio di un percorso di formazione rivolto a chi desidera operare in questo ambito innovativo.

Prenderà il via il 23 maggio alle ore 10, presso la Villa Comunale di Frosinone, il primo corso professionale per conduttori cinofili con disabilità motoria specializzati in detection, basato sull’innovativa tecnica brevettata “Pet&Technology”.L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra K9 Italia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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