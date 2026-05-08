Frosinone grande partecipazione alla Villa Comunale per il Coordinamento Pedagogico Territoriale

A Frosinone si è tenuto un incontro del Coordinamento Pedagogico Territoriale del Distretto Sociale B, con una partecipazione significativa. L’evento si è svolto nella Villa Comunale e ha coinvolto diverse figure del settore pedagogico e sociale. L’appuntamento rientra nel progetto del sistema integrato 0-6, promosso dal Ministero e dalla Regione Lazio, e vede il Comune capofila come protagonista dell’organizzazione.

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