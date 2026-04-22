Nella notte a Frosinone, un giovane di 21 anni è stato denunciato dalla Polizia per aver causato danni a un'auto parcheggiata nei pressi della Villa Comunale. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo aver ricevuto una segnalazione e aver verificato il danneggiamento. La polizia ha identificato l’autore e ha proceduto con le verifiche del caso.

Un 21enne è stato denunciato per danneggiamento a Frosinone nella notte appena trascorsa. L’episodio si è verificato nelle vicinanze della Villa Comunale, dove il giovane è stato sorpreso mentre danneggiava un’autovettura. L’azione è stata motivata da specifiche ragioni di interesse pubblico, come comunicato dalle autorità. La fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato reso noto nel rispetto delle normative vigenti, in particolare del D.lgs nr. 1062006 modificato dal D.lgs 1882021. Le forze dell’ordine hanno sottolineato la necessità di informare la cittadinanza su fatti di particolare rilevanza pubblica, garantendo trasparenza e rispetto dei diritti degli indagati e delle parti offese.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frosinone, danneggia un'auto nella notte vicino alla Villa Comunale: denunciato un 21enne

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