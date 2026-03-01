Un grave incidente si è verificato all’alba sulla Strada Statale 219 Gubbio-Pian d’Assino, al chilometro 14. Quattro veicoli sono stati coinvolti in una carambola che ha causato la distruzione di diverse auto. La strada è stata chiusa al traffico e il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba lungo la Strada Statale 219 Gubbio-Pian d’Assino, all’altezza del chilometro 14. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e una delle vetture è finita nella scarpata a ridosso della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre una donna di 58 anni rimasta incastrata tra le lamiere. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente in ospedale. La donna ha riportato un politrauma ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Perugia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro spaventoso, auto distrutte: folle carambola in Italia, traffico paralizzato

