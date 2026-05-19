Frida Kahlo| A Revolutionary Life al Teatro Ristori di Verona

Al Teatro Ristori di Verona è in scena “Frida Kahlo | A Revolutionary Life”, uno spettacolo che ripercorre la vita e l’immaginario dell’artista messicana. La rappresentazione si sviluppa attraverso tredici tappe, corrispondenti ai mesi del calendario lunare delle civiltà matriarcali. La messa in scena si concentra sulla figura di Kahlo, considerata oggi un’icona pop del mondo contemporaneo, e ne illustra il percorso biografico e artistico.

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Un viaggio in tredici tappe, tante quanti sono i mesi del calendario lunare proprio delle civiltà matriarcali, per raccontare la vita e l’immaginario di un’artista assurta a icona pop del contemporaneo. Un percorso scandito dalla musica – tra le note di Bach, Edith Piaf, Violeta Parra e molti. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Frida Kahlo | A Revolutionary Life Immersive Experience Sullo stesso argomento Teatro, in scena ’Fiori nei miei occhi’. La vita memorabile di Frida KahloAl teatro di Cadelbosco Sopra, oggi alle 17,30, in occasione della Festa della donna va in scena "Fiori nei miei occhi", uno spettacolo che racconta... Verona celebra Morricone: musica e immagini al Teatro Ristori? Cosa sapere Diego Basso e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana suonano al Teatro Ristori il 10 maggio 2026. Frida Kahlo| A Revolutionary Life al Teatro Ristori di VeronaUn viaggio in tredici tappe, tante quanti sono i mesi del calendario lunare proprio delle civiltà matriarcali, per raccontare la vita e l’immaginario di un’artista assurta a icona pop del contemporane ... veronasera.it A Città del Messico aprirà un nuovo museo dedicato a Frida KahloAvete nostalgia della Fridamania? Quella che faceva comparire il volto di Frida Kahlo su ogni cosa, dai quaderni alle candele profumate? Bene, tenetevi pronti: il 27 settembre 2025, a Città del ... exibart.com