Verona celebra Morricone | musica e immagini al Teatro Ristori

Il 10 maggio 2026, al Teatro Ristori di Verona, si terrà un evento dedicato a Morricone, con performance musicale dell'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta da Diego Basso. La serata presenterà musica e immagini in un concerto che ripercorre le composizioni del compositore italiano. L'appuntamento è stato annunciato e l’evento rientra nella programmazione del teatro.

? Cosa sapere Diego Basso e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana suonano al Teatro Ristori il 10 maggio 2026.. Il concerto con il soprano Claudia Sasso celebra le colonne sonore di Ennio Morricone.. Il prossimo 10 maggio 2026 il Teatro Ristori di Verona ospiterà il concerto Omaggio a Ennio Morricone, un evento guidato dal Maestro Diego Basso insieme all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana per celebrare le opere del compositore romano. La serata si preannuncia come un momento di grande intensità lirica grazie alla presenza sul palco del soprano Claudia Sasso. La cantante, che ha già collaborato con il direttore in produzioni passate come Diego Basso Plays Queen e Roby Facchinetti Symphony, avrà il compito di dare voce alle composizioni più emotive del repertorio di Morricone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona celebra Morricone: musica e immagini al Teatro Ristori Notizie correlate Leggi anche: Omaggio a Ennio Morricone con Diego Basso al Teatro Ristori Empoli celebra il maestro Morricone, al teatro il momento il concerto “C’era una volta Ennio Morricone”Colonne sonore che hanno attraversato il cinema e il tempo, conquistando generazioni di ascoltatori in tutto il mondo.