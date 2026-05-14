Affitti brevi a Firenze vince il piano anti-overtourism | il Tar respinge tutti i ricorsi

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto tutti i ricorsi presentati contro il piano comunale per limitare gli affitti brevi a Firenze. La decisione consente al Comune di applicare le nuove regole volte a ridurre l'overtourism nella città. La sindaca ha commentato la sentenza come un passaggio importante per la gestione del turismo, mentre gli avvocati delle parti coinvolte avevano contestato le misure adottate. La questione riguarda principalmente le restrizioni sui contratti di affitto di breve durata e le modalità di controllo sul territorio.

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Firenze, 14 maggio 2026 – La sindaca Sara Funaro l’ha già definita una “giornata storica”. Il Tar della Toscana ha respinto, con sentenze pubblicate stamani, 19 ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sugli affitti brevi, provvedimento introdotto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo dichiarato di limitare l’overtourism nel centro storico. I motivi della disputa legale. I ricorsi erano stati presentati da operatori del settore, associazioni di categoria, privati cittadini, che lamentavano violazione dei principi costituzionali sulla proprietà e sulla libertà d'impresa, contrasto con la Direttiva europea Servizi e con le competenze legislative statali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affitti brevi a Firenze, vince il piano anti-overtourism: il Tar respinge tutti i ricorsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malpensa resta intitolato a Berlusconi: il Tar respinge i ricorsiI Comuni avevano impugnato l’ordinanza dell’11 luglio 2024 con cui il dirigente dell’Enac, competente per la Direzione territoriale di Milano... Malpensa intitolato a Berlusconi, il Tar respinge i ricorsi: ‘Iter corretto’Bocciati i ricorsi al Tar del comune di Milano e di alcuni comuni del varesotto per l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio... Temi più discussi: Firenze, cambiano gli affitti brevi: soggiorni più lunghi e addio al turismo mordi e fuggi; Firenze, approvato il decalogo 2026 sul turismo 'più sostenibile in una città vivibile'; Affitti brevi, il Tar della Sicilia stoppa i vincoli. Esultano gli imprenditori fiorentini: Ora battaglia qui; Firenze, la partita del social housing: dalla Manifattura Tabacchi all'ex caserma Lupi di Toscana, i progetti. Il Comune di Firenze vince la battaglia al Tar sugli affitti brevi: respinti centinaia di ricorsi x.com Affitti brevi a Firenze, vince il piano anti-overtourism: il Tar respinge tutti i ricorsiRigettati 19 ricorsi presentati da operatori e privati contro le restrizioni introdotte da Palazzo Vecchio. I giudici: la tutela del patrimonio e della residenzialità giustifica i limiti alla libertà ... msn.com Affitti brevi, Tar della Toscana respinge 19 ricorsi contro il regolamento di FirenzeIl Tar della Toscana, con sentenze pubblicate stamani, ha respinto 19 ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi, provvedimento introdotto dall'amm ... ansa.it