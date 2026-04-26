A Brindisi la festa per i 55 anni de Il Manifesto | 55 anni di battaglie per i diritti

Lunedì 27 aprile 2026 alle 18.00 a Brindisi si terrà un evento presso l’ex Convento di Santa Chiara, vicino al Duomo, per celebrare i 55 anni del quotidiano “Il Manifesto”. Durante l’iniziativa sarà inaugurata un’emeroteca dedicata agli anni ’70 e si svolgerà un dibattito aperto al pubblico sul tema. La giornata è organizzata per ricordare il ruolo del giornale nelle battaglie per i diritti negli ultimi cinque decenni.