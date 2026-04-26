A Brindisi la festa per i 55 anni de Il Manifesto | 55 anni di battaglie per i diritti

Da brindisireport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 aprile 2026 alle 18.00 a Brindisi si terrà un evento presso l’ex Convento di Santa Chiara, vicino al Duomo, per celebrare i 55 anni del quotidiano “Il Manifesto”. Durante l’iniziativa sarà inaugurata un’emeroteca dedicata agli anni ’70 e si svolgerà un dibattito aperto al pubblico sul tema. La giornata è organizzata per ricordare il ruolo del giornale nelle battaglie per i diritti negli ultimi cinque decenni.

Brindisi, lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18.00, presso l’ex Convento di Santa Chiara, (nei pressi del Duomo), si inaugurerà l’emeroteca “anni 70” con i festeggiamenti per i 55 anni del quotidiano “il Manifesto” e un dibattito con il pubblico sul tema. Una iniziativa organizzata dall’Archivio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Cynthia Erivo e la Bayswater dei sogni: Mulberry festeggia 55 anni con 55 borse iconiche (e super limited)A Londra l’atmosfera era quella giusta: luci soffuse, cocktail eleganti e un’icona contemporanea pronta a celebrare un’altra icona.

Emergenza salute mentale giovani (18-24 anni): quasi il 60% dei nuovi pazienti psichiatrici ha meno di 55 anni. I datiIl sistema sanitario nazionale affronta quotidianamente una richiesta di supporto psicologico e psichiatrico imponente.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Musica, animazione e street food al Parco Cillarese: tutto pronto per la Festa della Liberazione; Brindisi, la festa della Liberazione in piazza; Taranto invitato speciale alla festa del Brindisi. Danucci: Dobbiamo fare risultato; Calcio: Brindisi-Taranto senza reti, ma continua la festa-promozione.

a brindisi la festaBrindisi, la festa della Liberazione in piazzaA Brindisi cerimonia per il 25 aprile, festa della Liberazione, in piazza Santa Teresa. Presenti oltre al Prefetto Guido Aprea, il sindaco Giuseppe Marchionna, i sindaci della ... quotidianodipuglia.it

a brindisi la festaA Brindisi il 27 aprile 2026 la festa per i 55 anni de 'Il Manifesto'BRINDISI - Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18.00, presso l’ex Convento di Santa Chiara a Brindisi (nei pressi del Duomo), si inaugurerà l’emeroteca anni 70 con i festeggiamenti per i 55 anni del quot ... giornaledipuglia.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.