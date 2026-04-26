A Brindisi la festa per i 55 anni de Il Manifesto | 55 anni di battaglie per i diritti
Lunedì 27 aprile 2026 alle 18.00 a Brindisi si terrà un evento presso l’ex Convento di Santa Chiara, vicino al Duomo, per celebrare i 55 anni del quotidiano “Il Manifesto”. Durante l’iniziativa sarà inaugurata un’emeroteca dedicata agli anni ’70 e si svolgerà un dibattito aperto al pubblico sul tema. La giornata è organizzata per ricordare il ruolo del giornale nelle battaglie per i diritti negli ultimi cinque decenni.
Brindisi, lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18.00, presso l’ex Convento di Santa Chiara, (nei pressi del Duomo), si inaugurerà l’emeroteca “anni 70” con i festeggiamenti per i 55 anni del quotidiano “il Manifesto” e un dibattito con il pubblico sul tema. Una iniziativa organizzata dall’Archivio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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