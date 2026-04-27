Larcianese - fratres perignano Guizzo viola al Cei di Perignano Fratres sconfitti con fair play
LARCIANESE 2 FRATRES PERIGNANO 1 LARCIANESE: Xillo, Crecchi, Lucaccini (41’st Fiore), Minardi, Martinelli, Maffei, Pertici, Mariani (21’st Pala), Mallardo, Nenci (9’st Mangialardi), Ba. All. Cerasa FRATRES PERIGNANO: Tirabasso, Genovali (37’st Taverni), El Ouardi (21’st Celi), Remorini, Kapidani, Vittorini, Magliocca, Sottile, Garunja (19’st Pucci), Pagni (28’st Regoli), Piccirilli. All.Fanani Arbitro: Frascà di Locri Marcatori: al 39’pt Ba, 15’st Pertici, 33’st Remorini(R) Larciano – La Larcianese supera i Fratres Perignano, accede ai play out, e condanna alla retrocessione diretta il Cenaia nonostante la vittoria di quest’ultima ottenuta a Montespertoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Lucchese, tridente pronto per la sfida al Fratres PerignanoIl Lucchese Calcio rientra in campo al Porta Elisa per la trentaduesima giornata dell’Eccellenza Toscana, girone A, sfidando in casa il Fratres...
Calcio. Eccellenza: mezzo sorriso Fratres PerignanoPisa 9 febbraio 2026 – In Eccellenza la venticinquesima giornata di campionato è stata piuttosto avara per le pisane.
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Calcio, Eccellenza: Larcianese-Fratres Perignano 2-1 - TVL; Larcianese - fratres perignano. Guizzo viola al Cei di Perignano. Fratres sconfitti con fair play.
Larcianese - fratres perignano. Guizzo viola al Cei» di Perignano. Fratres sconfitti con fair playLARCIANESE 2 FRATRES PERIGNANO 1 LARCIANESE: Xillo, Crecchi, Lucaccini (41’st Fiore), Minardi, Martinelli, Maffei, Pertici, Mariani (21’st Pala), Mallardo, Nenci (9’st Mangialardi), Ba. sport.quotidiano.net
Larcianese - Fratres Perignano. Purple flash at the Cei in Perignano. Fratres defeated with fair play.LARCIANESE 2 FRATRES PERIGNANO 1 LARCIANESE: Xillo, Crecchi, Lucaccini (41'st Fiore), Minardi, Martinelli, Maffei, Pertici, Mariani (21'st Pala), Mallardo, Nenci (9'st Mangialardi), Ba. sport.quotidiano.net
#Eccellenza #Massese #Playout Domenica prossima la squadra di Patera non potrà fallire al Vitali contro al Larcianese con 2 risultati su 3 - facebook.com facebook