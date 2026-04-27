Larcianese - fratres perignano Guizzo viola al Cei di Perignano Fratres sconfitti con fair play

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

LARCIANESE 2 FRATRES PERIGNANO 1 LARCIANESE: Xillo, Crecchi, Lucaccini (41’st Fiore), Minardi, Martinelli, Maffei, Pertici, Mariani (21’st Pala), Mallardo, Nenci (9’st Mangialardi), Ba. All. Cerasa FRATRES PERIGNANO: Tirabasso, Genovali (37’st Taverni), El Ouardi (21’st Celi), Remorini, Kapidani, Vittorini, Magliocca, Sottile, Garunja (19’st Pucci), Pagni (28’st Regoli), Piccirilli. All.Fanani Arbitro: Frascà di Locri Marcatori: al 39’pt Ba, 15’st Pertici, 33’st Remorini(R) Larciano – La Larcianese supera i Fratres Perignano, accede ai play out, e condanna alla retrocessione diretta il Cenaia nonostante la vittoria di quest’ultima ottenuta a Montespertoli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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