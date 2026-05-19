FX ha annunciato l'ordine per una nuova serie televisiva intitolata Very Young Frankenstein, ispirata al film del 1974 diretto da Mel Brooks. La produzione coinvolge Mel Brooks stesso e Taika Waititi, noto regista e sceneggiatore. La serie si propone di portare sullo schermo una versione comica ispirata al classico cinematografico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla rete, che si occuperà della produzione e della distribuzione del progetto.

FX ha ufficialmente ordinato la produzione di Very Young Frankenstein, una nuova serie comica basata sul leggendario film cult del 1974 diretto da Mel Brooks. Il network ha sciolto le riserve sull’ultimo episodio pilota rimasto in sospeso, confermando lo show per la programmazione televisiva e per lo streaming su Hulu. La notizia è stata diffusa in esclusiva da Deadline. Il progetto nasce dalla collaborazione creativa tra lo stesso Mel Brooks e il team dietro il successo di What We Do in the Shadows, composto da Stefani Robinson, Taika Waititi e Garrett Basch. L’episodio pilota, scritto da Robinson e diretto da Waititi, vede un cast guidato da Zach Galifianakis, Dolly Wells e Spencer House, a cui si affiancano anche Nikki Crawford, Kumail Nanjiani e Cary Elwes. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Frankenstein Junior diventa una serie tv: FX ordina lo show con Mel Brooks e Taika Waititi

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Frankenstein (Kyoufu Densetsu - Kaiki! Frankenstein) (1981) film completo animazione ita

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