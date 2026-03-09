su rai 3 un film di taika waititi tratta dalla vera storia della squadra delle samoa americane

Q uesta sera su Rai 3 alle 21.20 c’è Chi segna vince, commedia di sport e redenzione del 2023 ispirata a una storia vera. Il regista Taika Waititi ( Jojo rabbit ). dirige Michael Fassbender, in un inedito ruolo di allenatore sul viale del tramonto che, per una serie di coincidenze, r iesce a portare alla vittoria la peggior squadra di calcio del mondo. Un film che, pur sacrificando lo sport sull’altare dei buoni sentimenti, mette di buon umore grazie alla convincente prova del suo ottimo protagonista. Che ci facevano Keira Knightley e Michael Fassbender allo stadio di Como? X Leggi anche › La verità interiore di un sicario in “The Killer”, con Michael Fassbender e Tilda Swinton super cattivi Chi segna vince, trama del film con Michael Fassbender, questa sera 9 marzo su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

