Le relazioni sembrano essere sempre più fragili: si fugge facilmente e si evitano le responsabilità. È da questa realtà che parte I giorni in cui h o imparato ad amare, il nuovo romanzo di Francesco Sole. Lo scrittore, tra i primi content creator in Italia,racconta le contraddizioni sentimentali di oggi. Protagonista del romance è Cesare, un ragazzo abituato a scappare da tutto, soprattutto dall’amore. Ma il ritorno nella sua città natale lo costringerà a fare i conti con il suo passato e con i sentimenti che ha sempre evitato. A guidarci nella storia di Cesare è Francesco Sole, che parla anche del suo percorso professionale, dalla trasformazione dei social al valore delle storie autentiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Francesco Sole racconta l’amore fragile di oggi: «Tutti vedono red flag, pochi vogliono restare»

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La misura di un amore è la verità che vi dite quando nessuno ha voglia di parlarne.

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