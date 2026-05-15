Il rapper ha spiegato di aver considerato di abbandonare il suo nome d'arte, ma ha deciso di mantenerlo perché rappresenta un riflesso del mondo attuale. Ha affermato che le cose belle non dovrebbero essere privilegio di pochi e che la cultura deve essere accessibile a tutti. Tra i temi affrontati ci sono il passaggio dalla dimenticanza alla scrittura come modo di ritrovarsi, i sensi di colpa dei figli di genitori separati, l’esperienza a Sanremo e il peso simbolico del nome d’arte, che porta con sé responsabilità.

Tarek da colorare nasce da una frattura: privato dei ricordi dello Xenoverso, si ritrova a dover ricostruire da zero il suo modo di stare nel mondo. Quanto pensa che questo concetto possa parlare anche alla società contemporanea, spesso disorientata tra realtà e virtuale? «Sicuramente la mia è tutta una scusa, è tutta una metafora per poi, alla fine, parlare di una condizione che avvolge la psiche di tutte le persone che conosco, di tutto quello che vedo che mi circonda in questo periodo e soprattutto dell'impatto che ho avuto io col mondo degli ultimi anni. Nel modo in cui si è trasformato, negli avvenimenti che ci sono stati, nei cambiamenti politici, internazionali, sociali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rancore: «Ho pensato di abbandonare il nome Rancore, ma racconta perfettamente il mondo in cui viviamo. Le cose belle non dovrebbero essere un lusso per pochi. La cultura dovrebbe restare accessibile a tutti»

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YouTube reggerà tutta questa cultura con Rancore • Exxxclusive | m2o plus

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