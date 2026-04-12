Mira premia la ricerca sulla violenza di genere | nasce il bando Giulia

Il Comune di Mira ha istituito un premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin, destinato a ricercatori che si siano occupati di violenza di genere. Il riconoscimento prevede un contributo di 1350 euro e si propone di valorizzare progetti e studi in questo ambito. La scelta di dedicare il premio alla memoria di Giulia Cecchettin mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica.

Il Comune di Mira ha stanziato un contributo di 1350 euro per un premio di laurea dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin. L’iniziativa, denominata Giulia Cecchettin – Per non dimenticare, mira a sostenere gli studenti magistrali che hanno scelto di approfondire la prevenzione della violenza di genere attraverso le loro ricerche accademiche. Il bando si rivolge specificamente ai laureati in lingua italiana presso università statali, con riferimento agli anni accademici compresi tra il 2024-25 e il 2025-26. La selezione avverrà tramite una commissione esaminatrice che valuterà la qualità delle tesi sulla base del merito scientifico e della capacità di promuovere la cultura dell’uguaglianza e del rispetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mira premia la ricerca sulla violenza di genere: nasce il bando Giulia Tor Vergata, ‘Nel nome di Giulia’ per premiare ricerca contro violenza di genere(Adnkronos) – Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 10, presso la sala del Consiglio della facoltà di Economia, l’Università degli Studi di Roma Tor... Il bando "Noi@Voi 3.0 – Violenza di genere"L’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo lancia il bando di concorso “Noi@Voi 3.