Dennis il cantautore torna con il nuovo album | Ho smesso di voler piacere a tutti per riprendermi me stesso

Il cantautore torna con un nuovo album intitolato “Stargirl”, in cui affronta temi come la distanza, le fragilità e il bisogno di riscoprire se stesso. Dopo aver raggiunto il successo, l’artista ha deciso di mettere da parte il desiderio di piacere a tutti e concentrarsi su un percorso personale. L’album rappresenta un momento di riflessione e di rinascita, con brani che parlano di introspezione e di ricerca di autenticità.

Ci sono persone che imparano molto presto a convivere con una sensazione precisa: quella di sentirsi fuori posto anche quando, da fuori, sembrano avere tutto. Dennis dà l’impressione di appartenere a questa categoria. Perché il successo, soprattutto quando arriva presto, spesso ha una capacità crudele: ti consegna agli altri prima ancora che tu abbia avuto il tempo di capire chi sei. Ti costruisce addosso un’identità che funziona, un’immagine che piace, un personaggio che rassicura chi guarda. E intanto, sotto quella superficie, continui a cambiare, a perdere pezzi, a chiederti se tutto quello che stai vivendo ti assomigli davvero. Dennis ha conosciuto tutto questo molto presto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dennis, il cantautore torna con il nuovo album: “Ho smesso di voler piacere a tutti per riprendermi me stesso” Notizie correlate Rancore torna con il nuovo album “Tarek da colorare: “Riparto da zero per ritrovare me stesso” – IntervistaDopo aver esplorato le dimensioni dello “Xenoverso”, Rancore compie un nuovo passo nel suo viaggio, pubblicando il nuovo album “Tarek da Colorare”.