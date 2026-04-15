FOTO Nuova stazione dei Carabinieri in memoria di Ammaturo

Questa mattina a Quindici è stata inaugurata una nuova caserma dei Carabinieri, situata in un edificio demaniale. La struttura è stata intitolata all’Appuntato Ammaturo, Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La nuova stazione rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza nella zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Questa mattina si è tenuta a Quindici la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri, ubicata in uno stabile demaniale, intitolata all’Appuntato Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria” Emilio Ammaturo. L’evento si è svolto alla presenza dei familiari del Caduto, del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” – Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, del Comandante della Legione Carabinieri Campania – Generale di Divisione Francesco Gargaro, del Comandante Provinciale dei Carabinieri – Colonnello Angelo Zito, del Prefetto – Dott.ssa Rossana Riflesso, della Commissione Straordinaria del Comune di Quindici, del Presidente del Tribunale di Avellino – Dott.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Nuova stazione dei Carabinieri in memoria di Ammaturo Notizie correlate Quindici, inaugura la nuova Stazione Carabinieri intitolata all’Appuntato Emilio AmmaturoQuindici (AV) - Inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri: sarà intitolata all’Appuntato M. Taurasi, operativa la nuova Stazione dei CarabinieriInaugurata la nuova Stazione dei Carabinieri in Contrada Sant’Arcangelo: presidio di legalità per Taurasi e Luogosano, frutto della sinergia tra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Mestre apre il cantiere della nuova stazione, opera da 98 milioni; Nuova stazione di Mestre, lavori al via in estate: Costerà 98 milioni di euro e potrà accogliere fino a 20 milioni di viaggiatori all'anno; La BBC celebra la fermata della metro C Colosseo: La nuova attrazione dell'Antica Roma; Una stazione provvisoria, 5 anni di cantieri: partono i lavori di Rfi a Mestre. Mestre, tra cinque anni pronta la nuova stazione ferroviariaParte il cantiere per la realizzazione dell'hub ferroviario. Elemento distintivo sarà il ponte sopra i binari che la collegherà a Marghera. Investimento da 98 milioni ... rainews.it Nuova stazione dei treni a Mestre: si prepara quella provvisoriaIl progetto di trasformazione della stazione di Venezia Mestre, presentato lunedì13 aprile presso l’auditorium del Museo M9, entra ufficialmente nella sua fase operativa partendo da un tassello fondam ... genteveneta.it Nuova stazione al Divino Amore: investimento da 20 milioni su FL7 e FL. x.com MESTRE, LA NUOVA STAZIONE CAMBIA TUTTO: OPPORTUNITÀ E RISCHI Un progetto strategico che punta a trasformare la città in un hub moderno e integrato. Ma senza una visione urbana complessiva, il rischio è creare una grande infrastruttura scollega - facebook.com facebook