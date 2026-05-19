Foto intime stampate e spedite sul posto di lavoro | arrestato lo stalker che perseguitava l' ex
Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver perseguitato l'ex compagna attraverso l'invio di lettere anonime e la diffusione di foto intime scattate senza consenso. Le immagini sono state anche stampate e consegnate sul luogo di lavoro della vittima. La donna aveva segnalato comportamenti minacciosi e atti di molestia, che hanno portato le forze dell'ordine a intervenire. L'indagato è stato fermato nel corso delle indagini avviate dopo le denunce della vittima.
Avrebbe perseguitato l’ex compagna diffondendo foto intime scattate a sua insaputa e inviando lettere anonime con contenuti offensivi. Per questo la Polizia Postale di Bari ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 53 anni residente. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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