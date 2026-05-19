Foto intime stampate e spedite sul posto di lavoro | arrestato lo stalker che perseguitava l' ex

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver perseguitato l'ex compagna attraverso l'invio di lettere anonime e la diffusione di foto intime scattate senza consenso. Le immagini sono state anche stampate e consegnate sul luogo di lavoro della vittima. La donna aveva segnalato comportamenti minacciosi e atti di molestia, che hanno portato le forze dell'ordine a intervenire. L'indagato è stato fermato nel corso delle indagini avviate dopo le denunce della vittima.

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