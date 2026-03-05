Lo stalker delle onlyfanser finisce in carcere perseguitava una 24enne anche dai domiciliari

Uno stalker che perseguitava una giovane donna di 24 anni è stato arrestato e ora si trova in carcere. La stessa persona aveva continuato a molestare la vittima anche mentre era agli arresti domiciliari, senza rispettare le restrizioni imposte. La vicenda riguarda una serie di comportamenti persecutori nei confronti di una creatrice di contenuti online, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Il giovane di Vignola, già bloccato lo scorso dicembre durante un servizio de Le Iene, è stato sorpreso a proseguire la propria attività illecita utilizzando account anonimi L'incubo per le creator del web non si era interrotto nemmeno con la misura degli arresti domiciliari. Il venticinquenne di Vignola, noto online con il nickname "Sal" e già finito al centro delle cronache per un vasto giro di estorsioni digitali, è tornato in carcere. I Carabinieri della locale Tenenza lo hanno infatti arrestato in flagranza differita con la pesante accusa di atti persecutori aggravati ai danni di una ventiquattrenne, molto attiva sulle principali piattaforme social.