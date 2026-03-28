Condannato lo stalker di Morgana Blue Bambole di Pezza Perseguitava anche Micol Martinez

Un uomo svizzero di 50 anni è stato condannato a Milano a un anno e tre mesi di reclusione senza sospensione della pena per aver molestato Morgana Blue, artista nota come Lisa Cerri e fondatrice della band Bambole di Pezza. La condanna riguarda un episodio di persecuzione che si è protratto per circa vent’anni e coinvolge anche un’altra donna. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo.

Le due artiste, nonché la madre di Martinez, perseguitate da un uomo che arrivò a scrivere una canzone dal titolo "Morgana putt***" e a presentarsi armato a un concerto È stato condannato a Milano a un anno e tre mesi di reclusione (senza sospensione della pena) un uomo svizzero di 50 anni, imputato per avere molestato, per un periodo di circa vent'anni, Morgana Blue, nome d'arte di Lisa Cerri, fondatrice della band ‘Bambole di Pezza’ che ha partecipato, tra l'altro, all'ultimo Festival di Sanremo, nonché la musicista Micol Martinez e la madre di lei, Katia Zerbini. La procura aveva chiesto due anni e otto mesi. Lo stalker, stando alle indagini, ha contattato le vittime centinaia di volte ogni anno, al telefono e via messaggio sui social network, anche attraverso falsi profili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol Martinez Articoli correlati Vent'anni di inferno: condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol MartinezLe due artiste, nonché la madre di Martinez, perseguitate da un uomo che arrivò a scrivere una canzone dal titolo "Morgana putt***" e a presentarsi... Messaggi deliranti, insulti e minacce col coltello: condannato lo stalker di Morgana Blue delle Bambole di pezzaMilano, 28 marzo 2026 – Ai concerti, sui social, al telefono: la sua presenza molesta si sarebbe manifestata ovunque. Tutti gli aggiornamenti su Morgana Blue Lo stalker di Morgana Blue condannato a 15 mesi carcereAGI - Ai concerti, sui social, al telefono. Un cinquantenne svizzero è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere senza sospensione della pena a avere perseguitato con episodi disseminati in un ... msn.com Vent'anni di inferno: condannato lo stalker di Morgana Blue (Bambole di Pezza). Perseguitava anche Micol MartinezLe due artiste, nonché la madre di Martinez, perseguitate da un uomo che arrivò a scrivere una canzone dal titolo Morgana putt*** e a presentarsi armato a un concerto ... milanotoday.it