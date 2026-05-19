Questa mattina, i giocatori del Benevento hanno fatto visita agli studenti dell’Ipsar ‘Le Streghe’, incontrandoli in aula per un momento dedicato all’educazione e alla condivisione. Durante l’incontro, i calciatori hanno partecipato a una sessione in cui hanno spiegato alcune esperienze legate al mondo dello sport e risposto alle domande dei giovani studenti. L’iniziativa ha visto protagonisti i giocatori Prisco, Vannucchi e Tumminello, che si sono messi a disposizione per una giornata a stretto contatto con gli studenti.

Tempo di lettura: 4 minuti In cattedra per un giorno. È quanto vissuto questa mattina dai giallorossi Prisco, Vannucchi e Tumminello che hanno incontrato gli studenti dell ’Ipsar ‘Le Streghe’. L’intento, già attuato in altre occasioni, è quello di offrire ai ragazzi un confronto con calciatori professionisti ponendo l’accento soprattutto sul valore del sacrificio nello sport (e quindi nella vita) ed il rispetto delle regole. Particolarmente emozionato Antonio Prisco che è ritornato sotto una veste diversa nei luoghi che lo hanno visto studiare nella sua lunga esperienza nel Sannio. “Sono contentissimo – ha detto il centrocampista giallorosso – di essere qui anche perché questa scuola l’ho frequentata e da studente ho sempre sognato di incontrare una volta i calciatori del Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Il Benevento torna a scuola, incontro con gli studenti dell’Ipsar ‘Le Streghe’

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