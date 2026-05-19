Forza venite gente - Avrai ali per volare | spettacolo di Aipd Brindisi al Nuovo Teatro Verdi

Sabato 6 giugno alle ore 20, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà uno spettacolo organizzato dall’Aipd Brindisi. L’evento si inserisce in un’iniziativa che mira a promuovere l’inclusione attraverso l’arte e coinvolge persone con disabilità. La serata si intitola “Forza venite gente - Avrai ali per volare” e vedrà la partecipazione di diversi artisti e volontari che si esibiranno sul palco. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento durerà circa due ore.

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