Forza venite gente - Avrai ali per volare | spettacolo di Aipd Brindisi al Nuovo Teatro Verdi
Sabato 6 giugno alle ore 20, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà uno spettacolo organizzato dall’Aipd Brindisi. L’evento si inserisce in un’iniziativa che mira a promuovere l’inclusione attraverso l’arte e coinvolge persone con disabilità. La serata si intitola “Forza venite gente - Avrai ali per volare” e vedrà la partecipazione di diversi artisti e volontari che si esibiranno sul palco. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento durerà circa due ore.
Brindisi si prepara ad accogliere una serata di grande emozione, arte e inclusione. Sabato 6 giugno alle ore 20.00, presso il Teatro Verdi di Brindisi, andrà in scena il musical “Forza Venite Gente – Avrai ali per volare”, dedicato alla commemorazione dell’ottocentenario dalla morte di San. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Ha and Nhan came to Tam's house to play. Tam was upset because he had been robbed of his money.
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