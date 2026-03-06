Alle 20,45 al Modigliani Forum si gioca la partita di Serie A2 tra Fortitudo e Libertas Livorno, valida per la trentesima giornata di campionato. La Fortitudo affronta questa sfida con alcune assenze dovute a infortuni, ma ha recuperato il play Della Rosa. La partita rappresenta la prima di nove finali che attendono la squadra nel proseguo della stagione.

Sarà la prima di nove finali che attendono la Fortitudo. Appuntamento che vale tanto per la Flats Service che alle 20,45 scende in campo al Modigliani Forum per affrontare nell’anticipo della trentedima di campionato la Libertas Livorno. Reduce da 4 vittorie consecutive, la sesta nelle ultime 7 partite, la formazione guidata da Attilio Caja dà il via alla lunga volata promozione. A -2 dalla testa, Matteo Fantinelli e compagni hanno la ghiotta occasione, almeno per 24 ore, di riprendere la vetta insieme con le capolists Pesaro e Brindisi impegnate domani. Una Fortitudo che sarà, ancora una volta in formazione rimaneggiata. Out Lorenzo Benvenuti e Valerio Mazzola fuori per il resto della stagione e che deve rinunciare anche a Lee Moore e Samuele Moretti, i cui rientri sono previsti nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2: ore 20,45 al Modigliani Forum. Caja sempre in emergenza, ma ha recuperato il play Della Rosa. Fortitudo, a Livorno la prima di nove finali

Fortitudo, la volata comincia da Livorno. Coach Caja riabbraccia il play Della RosaSarà la prima di 9 finali che attendono da quelli alla fine della stagione regolare la Fortitudo.

Basket, serie A2 | Bi. Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket 82-77: gli amaranto prima dominano e poi rischiano, vittoria batticuore al Modigliani ForumCon qualche patema di troppo, dopo aver dominato 30’ e toccato anche 19 lunghezze di vantaggio, la Libertas torna al successo al PalaModigliani...

Una selezione di notizie su Modigliani Forum.

Discussioni sull' argomento WC 2027 Qualifiers, Modigliani Forum sold-out. Petrucci: Livorno ama la Nazionale. Ricci in raduno; Newsletter anticipo 26^ giornata Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Venerdì 6 marzo; A2 11^R: Libertas LI-Fortitudo BO anticipo tv su RaiSport oggi anche Urania MI-AV; Fortitudo, la volata comincia da Livorno. Coach Caja riabbraccia il play Della Rosa.

Libertas Livorno vs Fortitudo Bologna, aria di big match al Modigliani ForumIl Modigliani Forum si prepara a una serata di grande basket: venerdì 6 marzo alle 20:45, davanti alle telecamere di RaiSport HD e in diretta streaming su Rai Play, la Libertas Livorno torna ... pianetabasket.com

WC 2027 Qualifiers, Italia-Gran Bretagna 84-75 (Niang 23). Azzurri primi. Banchi: “Orgoglioso di questi ragazzi” Un Modigliani Forum sold-out e caldissimo ha salutato il terzo successo di fila della Nazionale Maschile nella prima fase di qualificazione alla FIBA - facebook.com facebook

Eccoci al Modigliani Forum a Livorno @Italbasket #italbasket #FIBAWC #FIBAWCQ #FIBAWCQualifiers #StepItUp x.com