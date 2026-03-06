La Fortitudo inizia la sua serie di nove finali da Livorno, dove alle 20 si gioca contro la squadra locale. Coach Caja ha riabbracciato il play Della Rosa, che torna in campo per questa partita. La sfida rappresenta l’apertura di un percorso importante per i biancoblù, determinato a concludere la stagione regolare con un risultato positivo.

Sarà la prima di 9 finali che attendono da quelli alla fine della stagione regolare la Fortitudo. Appuntamento che vale tanto per la Flats Service che alle 20.45 scende in campo al Modigliani Forum per affrontare nell’anticipo della trentedima giornata di campionato la Libertas Livorno. Reduce da 4 vittorie consecutive, la sesta nelle ultime 7 partite, la formazione guidata da Attilio Caja questa sera dà il via alla lunga volata promozione. A -2 dalla testa della classifica, Matteo Fantinelli e compagni hanno la ghiotta occasione, almeno per 24 ore, di riprendere la vetta insieme con le capolista Pesaro e Brindisi impegnate domani. Una Fortitudo che sarà, ancora una volta in formazione rimaneggiata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, la volata comincia da Livorno. Coach Caja riabbraccia il play Della Rosa

Fortitudo, il Roseto è senza spine: coach Caja festeggia la centesima panchina con la vittoriaBologna, 4 gennaio 2026 – Giro di boa del campionato di A2 con première casalinga sotto la volta del PalaDozza e, nella serata della centesima...

Leggi anche: Serie A2, nonostante la ’sfortuna’ la Effe è a solo quattro punti dalla vetta: ma dovrà tornare sul mercato. Fortitudo, la ricetta di coach Caja. Difesa più forte dei tanti infortuni

Contenuti utili per approfondire Coach Caja.

Discussioni sull' argomento Fortitudo, la volata comincia da Livorno. Coach Caja riabbraccia il play Della Rosa; La Fortitudo ora può sorridere. Della Rosa ci sarà per la volata.

Fortitudo, la volata comincia da Livorno. Coach Caja riabbraccia il play Della RosaSarà la prima di 9 finali che attendono da quelli alla fine della stagione regolare la Fortitudo. Appuntamento che vale tanto per la Flats Service che alle 20.45 scende in campo al Modigliani Forum ... sport.quotidiano.net

La Fortitudo ora può sorridere. Della Rosa ci sarà per la volataImbattibile in casa dove ha conquistato, fin qui, le sue fortune, balbettante in trasferta dove, dopo una fase difficile e complicata, sembra aver inserito la marcia giusto. Per una Flats Service imba ... ilrestodelcarlino.it

Basket Torino. . Postpartita: Coach Caja - facebook.com facebook