Domani sera alle 20.30 al PalaDozza si gioca la prima sfida delle semifinali playoff tra la Fortitudo e la Scaligera Verona. La squadra di Attilio Caja affronta l’incontro senza la presenza di Della Rosa, che non sarà in campo. La partita rappresenta l’inizio delle fasi finali della competizione e si svolge nella cornice del palazzetto di Bologna. Nessun altro dettaglio sulla formazione o sulle strategie è stato comunicato prima dell’inizio del match.

Bologna, 19 maggio 2026 - Prima sfida di semifinale per la Fortitudo. Domani sera alle 20.30 al PalaDozza la formazione di Attilio Caja ospita in gara-1 di semifinale playoff la Scaligera Verona. Quasi una finale quella che attende Matteo Fantinelli e compagni contro quella che ad inizio stagione era considerata, per budget e qualità dell’organico la grande favorita di questa serie A2. Verona dopo un avvio di stagione difficile tra infortuni e cambio di tecnico, con il livornese Alessandro Ramagli che ha preso il posto di Demis Cavina, ha invece chiuso la stagione in crescendo chiudendo quarta a -2 dalla Fortitudo. La Fortitudo riparte dal fattore PalaDozza, 20 vittorie su 21 giocate al Madison e dal recupero, per altro già avvenuto da domenica in gara-5 con Avellino sia di Matteo Fantinelli che di Lee Moore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, al PalaDozza la gara-1 di semifinale, ma Della Rosa non ci sarà

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