Avellino si ferma al PalaDozza | la Fortitudo chiude la serie in Gara 5

L’Unicusano Avellino Basket ha concluso la propria stagione al PalaDozza, dove è stata sconfitta dalla Fortitudo Bologna in Gara 5 del primo turno dei playoff. La partita è terminata con una vittoria netta per la squadra di casa, che ha deciso la serie di fronte al pubblico presente. La sconfitta segna la fine del percorso per la formazione irpina in questa fase dei playoff. La gara si è disputata in un clima di grande partecipazione e tensione, con entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo minuto.

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Tempo di lettura: 3 minuti Si chiude al PalaDozza la stagione dell’ Unicusano Avellino Basket, sconfitta nettamente dalla Fortitudo Bologna in Gara 5 del primo turno playoff. Il 93-61 finale premia la formazione emiliana, che conquista il passaggio del turno dopo una partita dominata fin dalle prime battute, spegnendo le speranze dei biancoverdi di completare una rimonta che fino a pochi giorni fa sembrava possibile. Bologna incontrerà in semifinale la Tezenis Verona. Eppure l’Avellino Basket arrivava all’appuntamento decisivo con entusiasmo e fiducia, trascinata dalle due vittorie consecutive ottenute al PalaDelMauro che avevano riportato la serie in equilibrio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino si ferma al PalaDozza: la Fortitudo chiude la serie in Gara 5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Fortitudo non si ferma più: Sorokas domina, Avellino al tappeto tra gli applausi del PalaDozzaNonostante i problemi di falli e l'infortunio di Imbrò, la Effe vince di nervi e vola in vetta complice lo stop di Brindisi La Fortitudo cavalca... Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoBologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per... Flotilla in Abruzzo, a Pescara prima e L’Aquila poi. Un flusso di umanità che non si ferma, che continua a mobilitare tante persone per difendere un popolo senza voce nè potere. Domani Avellino e poi Procida. Il viaggio continua… x.com Avellino, Ballardini saluta: Desidero tornare ad allenare in Serie A. Innamorato dell'Irpinia, qui ho trovato persone di grande spessore umano: è raro nel mondo del calcioDavide Ballardini lascia l'Avellino. Lo ha annunciato il diretto interessato nella conferenza stampa odierna. Ecco le parole del tecnico ravennate: Ho parlato dieci giorni fa con il direttore, abbiam ... tuttob.com Avellino si spegne, la Fortitudo Bologna vince ancora e va 2-02T 57-60 - Sarto protagonista a inizio secondo tempo per riportare Bologna avanti sul +5. Grande accorcia fino al -1 sul 49-48. pianetabasket.com