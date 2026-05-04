Melologhi Parlati | concerto spettacolo al Conservatorio Alessandro Scarlatti

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti ospiterà il debutto di “Melologhi Parlati”, un concerto spettacolo in programma il 5 maggio 2026 alle 18 nella Sala Ferrara. L’evento fa parte della stagione concertistica della struttura e vedrà la prima esecuzione di questa produzione. La serata si svolgerà nell’ambito delle iniziative musicali organizzate dal conservatorio.

Nell’ambito della Stagione concertistica del Conservatorio Alessandro Scarlatti, si terrà in prima assoluta il concerto-spettacolo “Melologhi Parlati”, in programma il 5 maggio 2026, alle ore 18, nella Sala Ferrara. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.Ideato, composto e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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