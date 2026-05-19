Forte scontro tra treni e vagoni ribaltati | scattano i soccorsi con mezzi pesanti in azione sui binari

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Ravenna, vicino al cavalcavia Augusto Simonini e al parco Teodorico. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, mentre i lavori per liberare l’area dello scalo merci continuano a ritmo serrato. L’incidente ha coinvolto uno scontro tra treni e vagoni ribaltati, creando disagi sulla rete ferroviaria locale. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e recupero.

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