Forte scontro tra treni e vagoni ribaltati | scattano i soccorsi con mezzi pesanti in azione sui binari
Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Ravenna, vicino al cavalcavia Augusto Simonini e al parco Teodorico. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, mentre i lavori per liberare l’area dello scalo merci continuano a ritmo serrato. L’incidente ha coinvolto uno scontro tra treni e vagoni ribaltati, creando disagi sulla rete ferroviaria locale. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e recupero.
Procedono a ritmo serrato i lavori per liberare l’area dello scalo merci di Ravenna, teatro nella mattinata di oggi di un incidente ferroviario avvenuto sui binari nei pressi della stazione, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini e vicino al parco Teodorico. Una parte del treno merci è già. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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