Formazione | Zarrelli Knowhoworg ‘standard Campus Usa con un tocco Made in Italy’

In un centro di formazione, un’istituzione ha annunciato l’apertura di un nuovo spazio dedicato agli studenti di finanza. La struttura dispone di un auditorium con circa 200 posti e sta per essere inaugurata una sala chiamata ‘Bloomberg room’, progettata per permettere agli studenti di praticare il trading online. La formazione è organizzata da un ente che collabora con un network internazionale, e si distingue per l’integrazione di elementi italiani e americani.

“La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all'occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg room’, dove gli studenti di finanza potranno simulare le attività di trading online. Tutti questi spazi sono rigorosamente made in Italy; abbiamo curato l'uso delle luci e dei colori per trasmettere un'idea di calore e comfort, creando un ambiente in cui studenti e professori possano studiare e insegnare con gli stessi standard che troverebbero nei campus degli Stati Uniti”. E’ quanto affermato da Candida Zarrelli, Co-Fondatore di Knowhow.org, alla presentazione del primo Knowledge Center di Knowhow. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Formazione: Zarrelli (Knowhow.org), ‘standard Campus Usa con un tocco Made in Italy’

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Formazione: Zarrelli (Knowhow.org), standard Campus Usa con un tocco Made in Italy

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