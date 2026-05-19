Formazione | Frappelli Knowhoworg ‘un ponte tra l' accademia Usa e il territorio’

Un progetto di formazione sta rafforzando i legami tra il mondo accademico statunitense e il territorio locale. Un'organizzazione sta lavorando con istituzioni e associazioni del settore per sviluppare un accordo che favorisca l'integrazione tra università e imprese. Tra le parti coinvolte ci sono enti di rappresentanza e istituzioni che collaborano per migliorare le opportunità di formazione e sviluppo professionale, puntando a creare un collegamento più diretto tra formazione accademica e esigenze del mercato del lavoro.

“Oggi le istituzioni sono qui con noi, a partire da Assolombarda, con la quale stiamo finalizzando un accordo che ci consentirà di integrarci sempre di più e di sfruttare appieno le capacità di questa infrastruttura. Il progetto nasce per avvicinare due mondi non solo a parole, ma attraverso programmi e attività reali. Questo significa - approfondisce - studenti che lavorano come consulenti per le aziende; professori che supportano la ricerca, lo sviluppo, le imprese e i sistemi sociali; aziende che possono attrarre talenti e condividere percorsi di crescita sfruttando un network internazionale". Sono le parole di Daniele Frappelli, Co-Fondatore di Knowhow. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Formazione: Frappelli (Knowhow.org), un ponte tra l'accademia Usa e il territorio

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