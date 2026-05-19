Formazione | Knowhoworg inaugura primo Knowledge Center a Milano

A Milano è stato aperto il primo Knowledge Center di Knowhow.org, piattaforma educativa internazionale creata da Daniele Frappelli e Candida Zarrelli. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti dell'organizzazione e di membri della comunità locale interessati alle attività formative della piattaforma. Il centro si propone di offrire risorse e corsi per chi desidera approfondire le proprie competenze in vari settori. L'apertura segna l'inizio di una serie di iniziative dedicate alla formazione professionale e all'apprendimento continuo.

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Inaugurato a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, piattaforma educativa internazionale fondata da Daniele Frappelli e Candida Zarrelli. Il nuovo campus, situato nel quartiere di Santa Giulia a Milano, metterà in connessione università americane, imprese e territorio attraverso programmi basati su esperienza pratica e scambio culturale. Annunciate anche la collaborazione con Assolombarda per il Future Leaders Program e la futura Global Athlete Academy guidata da Danilo Gallinari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Formazione: Knowhow.org inaugura primo Knowledge Center a Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Formazione: Knowhow.org inaugura primo Knowledge Center a Milano Sullo stesso argomento Leggi anche: Formazione, Knowhow.org: a Milano primo knowledge center di rete globale? Leggi anche: Formazione, Frappelli (Knowhow.org): "Investiamo 15 milioni a Milano" Formazione, Knowhow.org: a Milano primo knowledge center di rete globale?Inaugurato oggi a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo ... adnkronos.com Knowhow.org inaugura a Milano il primo Knowledge Center globale: attesi 1.500 studenti internazionali ogni annoSolo nel 2026 il programma accoglie 402 studenti americani a Milano, con una crescita del 186% rispetto al quinquennio precedente. Secondo un’analisi di Assolombarda, il dato si inserisce in un più am ... affaritaliani.it