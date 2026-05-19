Formazione Knowhoworg | a Milano primo knowledge center di rete globale?

Oggi a Milano è stato inaugurato il primo Knowledge Center di Knowhow.org, un centro dedicato alla formazione e alla condivisione di competenze. La struttura si trova nel capoluogo lombardo e rappresenta una delle iniziative di rete promosse dall'organizzazione. L'apertura è stata seguita da un evento pubblico che ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e di altri attori coinvolti nel progetto. La nuova sede si propone come punto di riferimento per attività di formazione e scambio di know-how.

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Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - Inaugurato oggi a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, situata nell'Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia, è stata aperta ufficialmente alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e del Console Generale degli Stati Uniti Douglass Benning. L'evento inoltre ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Alvise Biffi (Presidente... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Formazione, Knowhow.org: a Milano primo knowledge center di rete globale? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Formazione: Frappelli (Knowhow.org), un ponte tra l'accademia Usa e il territorio Sullo stesso argomento Formazione: Frappelli (Knowhow.org), ‘un ponte tra l'accademia Usa e il territorio’“Oggi le istituzioni sono qui con noi, a partire da Assolombarda, con la quale stiamo finalizzando un accordo che ci consentirà di integrarci sempre... Formazione: Zarrelli (Knowhow.org), ‘standard Campus Usa con un tocco Made in Italy’“La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all'occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg... Formazione: console Benning, ‘Knowledge Center aiuta a creare nostri leader del futuro’Il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Italia è estremamente forte, ma si basa davvero sul tipo di legami che vengono creati dagli studenti che arrivano qui in Italia, imparano la cultura italiana, ma a ... quotidiano.net Formazione: Frappelli (Knowhow.org), ‘un ponte tra l'accademia Usa e il territorio’Oggi le istituzioni sono qui con noi, a partire da Assolombarda, con la quale stiamo finalizzando un accordo che ci consentirà di integrarci sempre di più e di sfruttare appieno le capacità di questa ... quotidiano.net