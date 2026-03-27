Pubblici esercizi e giovani | il ponte tra formazione e lavoro

Un evento promosso dal Gruppo Scuole di FIPE-Confcommercio mira a mettere in contatto diretto i giovani del territorio con il settore dei pubblici esercizi. L’Open Day si svolgerà a Parma e si propone di facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un percorso di formazione e orientamento. L’iniziativa si rivolge agli studenti e alle aziende del settore.

Vittorio Dall’Aglio Presidente Confcommercio Parma: "Strumenti fondamentali per affrontare una delle criticità più rilevanti del settore: la carenza di personale qualificato" Creare un collegamento concreto e duraturo tra i giovani talenti del territorio e il mondo dei pubblici esercizi: è questo l’obiettivo al centro dell’Open Day promosso dal Gruppo Scuole di FIPE- Confcommercio, un’iniziativa che assume un significato particolarmente strategico anche per Parma e la sua provincia, dove il comparto della ristorazione rappresenta uno dei pilastri dell’economia locale e dell’attrattività turistica. In trasferta all’Open Day nazionale anche una delegazione di Fipe Parma e del Parma Quality Restaurants rappresentata rispettivamente da Gianluigi Piazza, insieme al suo chef Vincenzo Nardozza e da Paola Cabassa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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