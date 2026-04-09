Nasce l’Accademia Interporto Sud Europa | formazione lavoro e sviluppo per il territorio

Oggi è stata inaugurata ufficialmente l’Accademia Interporto Sud Europa, un nuovo centro dedicato alla formazione di giovani e professionisti nel settore logistico. La struttura è stata creata attraverso un protocollo d’intesa tra l’Interporto Sud Europa e altre realtà coinvolte. L’obiettivo dichiarato è promuovere lo sviluppo del territorio attraverso iniziative di formazione e occupazione legate alla logistica.

È stata ufficialmente inaugurata oggi l’Accademia Interporto Sud Europa (ISE Academy), il nuovo polo di formazione dedicato ai giovani e ai professionisti della logistica, nato grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra Interporto Sud Europa S.p.A., i Comuni di Maddaloni e Marcianise e. 🔗 Leggi su Casertanews.it Sviluppo Interporto Padova: scelti i partner PSA e Logtainer, nasce Intermodal Terminal Padova SrlSono state scelte come partner per lo sviluppo del Terminal Intermodale di Interporto Padova Spa, a seguito di una procedura pubblica competitiva,... Pronto lo svincolo sull?A30, l?Interporto Sud: Europa rilancia sulla logisticaCi sono infrastrutture della mobilità che cambiano la vita di un territorio, migliorando l’impatto degli investimenti delle imprese e rendendoli più... Si parla di: Società Interporti Siciliani, Pivetti Gagliardi: La Sicilia può diventare hub logistico del Mediterraneo – INTERVISTA. INTERPORTO. Inaugurata oggi la ISE AccademiaVi proponiamo il post di Angelo Campolattano che ha rappresentato il consiglio comunale di Maddaloni all’evento di stamattina. Si tratta di corsi di formazione di altissimo livello, finalizzati alle m ... casertace.net Pronto lo svincolo sull’A30, l’Interporto Sud: Europa rilancia sulla logisticaCi sono infrastrutture della mobilità che cambiano la vita di un territorio, migliorando l’impatto degli investimenti delle imprese e rendendoli più convenienti, anche tutelando la qualità della vita ... ilmattino.it