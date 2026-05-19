Formazione Biffi Assolombarda | Usa mercato chiave da 8 miliardi di export per territorio
Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato di sbocco per le aziende del territorio di Assolombarda, con un valore di esportazioni che si aggira intorno agli 8 miliardi di euro. Questa cifra evidenzia l'importanza di questa area per le imprese locali e la sua posizione come mercato chiave per le esportazioni. La relazione tra le imprese e il mercato statunitense si mantiene stabile nel tempo, consolidando un ruolo centrale nei flussi commerciali della regione.
Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Gli Stati Uniti sono da sempre il nostro mercato di sbocco principale per le aziende del territorio di Assolombarda: vale 8 miliardi di export. Il Future Leader Program permette di avere un'esperienza concreta all'interno delle nostre imprese”. Con queste dichiarazioni, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, è intervenuto nel corso della presentazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, è situata nell'Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Formazione: Biffi (Assolombarda), Future Leader Program avvicina studenti e Pmi
Sullo stesso argomento
Formazione: Biffi (Assolombarda), ‘Future Leader Program avvicina studenti e Pmi’“Questa è una grande opportunità per avvicinare mondi e culture diverse, far crescere le nostre Pmi per arrivare direttamente sul mercato americano e...
L'export pugliese vola oltre i dazi: affari da 10 miliardi all'anno, +6,1% per le vendite verso gli UsaNonostante le nubi del protezionismo e le incertezze del panorama geopolitico globale, l'economia pugliese sembra reggere l'urto.
Formazione, Biffi (Assolombarda): Usa mercato chiave da 8 miliardi di export per territorioBiffi è intervenuto nel corso della presentazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione c ... adnkronos.com
Formazione: Biffi (Assolombarda), ‘Future Leader Program avvicina studenti e Pmi’Questa è una grande opportunità per avvicinare mondi e culture diverse, far crescere le nostre Pmi per arrivare direttamente sul mercato americano e non solo nella filiera delle grandi aziende che es ... quotidiano.net