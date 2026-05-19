Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato di sbocco per le aziende del territorio di Assolombarda, con un valore di esportazioni che si aggira intorno agli 8 miliardi di euro. Questa cifra evidenzia l'importanza di questa area per le imprese locali e la sua posizione come mercato chiave per le esportazioni. La relazione tra le imprese e il mercato statunitense si mantiene stabile nel tempo, consolidando un ruolo centrale nei flussi commerciali della regione.

Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Gli Stati Uniti sono da sempre il nostro mercato di sbocco principale per le aziende del territorio di Assolombarda: vale 8 miliardi di export. Il Future Leader Program permette di avere un'esperienza concreta all'interno delle nostre imprese”. Con queste dichiarazioni, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, è intervenuto nel corso della presentazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, è situata nell'Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Formazione, Biffi (Assolombarda): "Usa mercato chiave da 8 miliardi di export per territorio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Formazione: Biffi (Assolombarda), Future Leader Program avvicina studenti e Pmi

Sullo stesso argomento

Formazione: Biffi (Assolombarda), ‘Future Leader Program avvicina studenti e Pmi’“Questa è una grande opportunità per avvicinare mondi e culture diverse, far crescere le nostre Pmi per arrivare direttamente sul mercato americano e...

L'export pugliese vola oltre i dazi: affari da 10 miliardi all'anno, +6,1% per le vendite verso gli UsaNonostante le nubi del protezionismo e le incertezze del panorama geopolitico globale, l'economia pugliese sembra reggere l'urto.

Formazione, Biffi (Assolombarda): Usa mercato chiave da 8 miliardi di export per territorioBiffi è intervenuto nel corso della presentazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione c ... adnkronos.com

Formazione: Biffi (Assolombarda), ‘Future Leader Program avvicina studenti e Pmi’Questa è una grande opportunità per avvicinare mondi e culture diverse, far crescere le nostre Pmi per arrivare direttamente sul mercato americano e non solo nella filiera delle grandi aziende che es ... quotidiano.net