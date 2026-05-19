Un nuovo programma di formazione mira a mettere in contatto studenti e piccole e medie imprese, offrendo un'occasione per rafforzare i legami tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale. Promosso da un'associazione di categoria, il progetto si propone di facilitare lo scambio di competenze e idee tra giovani e aziende, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e la crescita delle imprese locali. La partecipazione è rivolta a studenti interessati a scoprire le realtà aziendali e alle imprese che cercano nuovi talenti.

“Questa è una grande opportunità per avvicinare mondi e culture diverse, far crescere le nostre Pmi per arrivare direttamente sul mercato americano e non solo nella filiera delle grandi aziende che esportano e per fare in modo che la cultura americana permei il modello di business italiano e il modello e la cultura italiana permeino l'esperienza che vivranno qui i giovani studenti, che saranno i nostri migliori ambasciatori per sviluppare il Made in Italy negli Stati Uniti”. Così Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, all’inaugurazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Formazione: Biffi (Assolombarda), Future Leader Program avvicina studenti e Pmi

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