Oggi la commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico si concentra sul territorio forlivese e cesenate in Emilia-Romagna. La visita, promossa e coordinata da una deputata di Fratelli d’Italia, mira a verificare eventuali responsabilità e criticità ancora presenti dopo recenti eventi alluvionali. La missione si svolge in un contesto di approfondimento delle problematiche relative alla sicurezza idrogeologica della zona.

“Come rappresentante di questo territorio ho ritenuto doveroso proporre alla commissione di venire nei luoghi che più di altri hanno pagato il prezzo dell’alluvione del maggio 2023" “Come rappresentante di questo territorio ho ritenuto doveroso proporre alla commissione di venire nei luoghi che più di altri hanno pagato il prezzo dell’alluvione del maggio 2023 - dichiara l'onorevole Buonguerrieri -. Si tratta di un passaggio importante per verificare sul campo mancanze e responsabilità, criticità residue, l’evoluzione dei cantieri, i risultati ottenuti grazie alla importanti risorse stanziate dal governo e la programmazione degli interventi di cura del territorio che in passato la Regione non ha fatto”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Alluvione, commissione d'inchiesta in Romagna. Buonguerrieri (FdI): "Verificare responsabilità e criticità residue"

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