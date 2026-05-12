Lombardia controcorrente | +6% di investimenti esteri mentre l' Europa frena Al via la nuova strategia 2026
In un contesto economico globale caratterizzato da incertezze e previsioni di crescita riviste al ribasso, la regione Lombardia registra un aumento del 6% negli investimenti esteri, mentre in Europa si osserva una contrazione. Contestualmente, viene avviata una nuova strategia che si estende fino al 2026, segnando un passo deciso in un quadro economico complesso.
In un panorama macroeconomico globale segnato dall'incertezza, con il Fondo Monetario Internazionale che rivede al ribasso le stime di crescita per il prossimo biennio, la Lombardia si muove in direzione ostinata e contraria. I dati della nuova "Strategia 2026", presentati martedì 12 maggio.🔗 Leggi su Today.it
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