Forbidden Fruit Sospesa | Mediaset cambia il palinsesto estate 2026!

Durante l’estate 2026, la rete ha deciso di modificare il palinsesto delle soap turche, sospendendo la trasmissione della serie in prima serata a causa di ascolti giudicati insufficienti. La serie, però, continuerà ad essere trasmessa nel daytime e nei giorni del fine settimana. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente la programmazione estiva, lasciando invariata la presenza della serie nelle fasce orarie mattutine e nel weekend.

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Mediaset rivoluziona la programmazione delle soap turche per l’estate 2026. Forbidden Fruit non andrà più in onda in prima serata dopo ascolti considerati sotto le aspettative, ma continuerà nel daytime e nel weekend. Una scelta che cambia gli equilibri di Canale 5 e apre la strada a nuove produzioni turche. L’estate 2026 porterà parecchi cambiamenti nella programmazione di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda le amatissime soap turche. Mediaset ha infatti deciso di rivedere il palinsesto e una delle novità più importanti riguarda proprio Forbidden Fruit, la serie che negli ultimi mesi aveva trovato spazio anche in prima serata. La decisione è ormai chiara: la soap non continuerà nel prime time serale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit Sospesa: Mediaset cambia il palinsesto estate 2026! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Forbidden Fruit . Halit umilia Sahika e Yildiz sposando Ender . Sullo stesso argomento Cambio palinsesto Mediaset: Forbidden fruit cancellata in prime time su Canale 5Nuovo cambio di palinsesto Mediaset che interessa i fans della soap turca Forbidden fruit. Forbidden fruit cambia programmazione: la mossa a sorpresa di MediasetForbidden fruit continua a tenere alta l'attenzione del pubblico grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Forbidden fruit 3, replica puntata 19 maggio in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 19 maggio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Cambio programmazione Mediaset giugno: Forbidden Fruit sospesa di sera, debutta L'EredeNuovi cambiamenti nel palinsesto Mediaset in vista dell’estate 2026. L’azienda televisiva ha deciso di rivedere la programmazione delle soap turche di Canale 5, apportando modifiche importanti sopratt ... it.blastingnews.com