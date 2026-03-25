Forbidden fruit continua a tenere alta l'attenzione del pubblico grazie ai suoi numerosi colpi di scena. La serie tv in onda da lunedì alla domenica pomeriggio sta registrando ascolti sempre più alti sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la nota dizi turca. In particolare, le vicende con Yildiz e Ender non andranno più in onda di giovedì in prima serata. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare l'appuntamento di Forbidden fruit del 2 aprile per sostituirlo col nuovo show del duo comico Pio e Amedeo dal titolo Stanno tutti invitati. La serie tv turca traslocherà al mercoledì sera dopo la decisione di Mediaset di cancellare gli appuntamenti al giovedì per fare posto a Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit cambia programmazione: la mossa a sorpresa di Mediaset

Articoli correlati

Forbidden Fruit, stop alla soap. Mediaset cambia programmazione: quando torneràLa nota soap turca di Canale 5 subirà uno stop di programmazione: ecco quando la rivedremo in tv.

Forbidden Fruit, anticipazioni 2 gennaio: la sorpresa di Alihan cambia tutto per ZeynepDopo la pausa odierna per Capodanno, Forbidden Fruit torna domani con nuovi episodi e una settimana particolarmente ricca di appuntamenti.

Aggiornamenti e notizie su Forbidden fruit

Temi più discussi: Cambio di palinsesto Canale 5: Forbidden Fruit raddoppia nel weekend; Tornano le soap nel pomeriggio della domenica di Canale 5; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026; Verissimo, domenica stravolta senza Amici 25: come cambia la programmazione.

Cambio programmazione 22-29 marzo: Forbidden Fruit ridotta, Grande Fratello Vip a rischioCambio programmazione tv sulle reti Mediaset dal 22 al 29 marzo 2026. Le novità riguarderanno in primis l'appuntamento con Forbidden Fruit, la fortunata soap opera turca che in daytime continua a regi ... it.blastingnews.com

Forbidden Fruit cancellata il giovedì sera dal 2 aprile: cambio palinsesti Canale 5Forbidden Fruit non va più in onda in prima serata da giovedì 2 aprile, al suo posto arrivano Pio e Amedeo con tre serate speciali ... it.blastingnews.com

Forbidden fruit, il momento più choc e atteso nella serie tv - facebook.com facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni 16-21 marzo: Sahika incastra Yildiz, Halit la fa pedinare e nozze segrete per Lila e Yigit x.com